Odnaminyta

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Недорогой салат из пекинской капусты: два вкусных рецепта хоть на каждый день, хоть на любой праздник

Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками

Первый рецепт более легкий и диетический, второй салат не менее вкусный и также готовится быстро. Нужно только курицу заранее сварить.

Салат №1

Продукты:

  • Капуста пекинская –1 небольшой кочан
  • Крабовые палочки – 250 г
  • Огурец свежий –1-2 шт.
  • Зеленый салат
  • Лук по желанию
  • Йогурт белый – 4 ст. л.
  • Чеснок 2-3 зуб.
  • Соль, перец по вкусу
  • Лимонный сок по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. Пекинскую капусту нарезать произвольно, свежие огурцы и крабовые палочки – соломкой. Сложить все миску.
  2. Зеленый салат просто порвать руками и добавить к овощам.
  3. Густой белый йогурт смешать с чесноком, пропущенным через пресс, специями и лимонным соком по вкусу. Перемешать и готовым соусом заправить салат.

Салат №2

Салат из пекинской капусты с курицей Салат с пекинской капустой и курицей

Продукты:

  • Пекинская капуста – 1 небольшой кочан
  • Куриная грудка – 300 г
  • Огурец свежий – 1-2 шт.
  • Корейская морковь – 300 г
  • Майонез – 3-4 ст. л.
  • Соль, перец по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. Курицу заранее сварить, остудить и нарезать.
  2. Добавить нарезанную пекинскую капусту, огурец соломкой, корейскую морковь.
  3. Салат заправить майонезом и добавить соль, перец по вкусу.
Салат из пекинской капусты: видео-рецепт
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