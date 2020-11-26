Недорогой салат из пекинской капусты: два вкусных рецепта хоть на каждый день, хоть на любой праздник

Первый рецепт более легкий и диетический, второй салат не менее вкусный и также готовится быстро. Нужно только курицу заранее сварить.
Салат №1
Продукты:
- Капуста пекинская –1 небольшой кочан
- Крабовые палочки – 250 г
- Огурец свежий –1-2 шт.
- Зеленый салат
- Лук по желанию
- Йогурт белый – 4 ст. л.
- Чеснок 2-3 зуб.
- Соль, перец по вкусу
- Лимонный сок по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления:
- Пекинскую капусту нарезать произвольно, свежие огурцы и крабовые палочки – соломкой. Сложить все миску.
- Зеленый салат просто порвать руками и добавить к овощам.
- Густой белый йогурт смешать с чесноком, пропущенным через пресс, специями и лимонным соком по вкусу. Перемешать и готовым соусом заправить салат.
Салат №2Салат с пекинской капустой и курицей
Продукты:
- Пекинская капуста – 1 небольшой кочан
- Куриная грудка – 300 г
- Огурец свежий – 1-2 шт.
- Корейская морковь – 300 г
- Майонез – 3-4 ст. л.
- Соль, перец по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления:
- Курицу заранее сварить, остудить и нарезать.
- Добавить нарезанную пекинскую капусту, огурец соломкой, корейскую морковь.
- Салат заправить майонезом и добавить соль, перец по вкусу.
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